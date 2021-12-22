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    Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)

    Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Орхусе» новичок команды Джек Уилшир.

    По информации Daily Mail, зарплата англичанина составит 5 тысяч фунтов в неделю.

    Сообщалось, что 30-летний футболист заключил с датским клубом контракт до конца сезона с опцией продления на год.

    • Уилшир – воспитанник «Арсенала». Он выступал за лондонцев с 2008 по 2018 год.
    • В последний раз он выходил на поле в мае 2021 года, играя за «Борнмут».

    Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»

    Экс-полузащитник «Арсенала» Уилшир вернулся в «Борнмут»

    Уилшир: «Если бы «Арсеналу» удалось сохранить ван Перси, Фабрегаса, Насри, клуб выиграл бы АПЛ»

    Источник: Daily Mail

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    21.02.2022 23:58
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