Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Орхусе» новичок команды Джек Уилшир.

По информации Daily Mail, зарплата англичанина составит 5 тысяч фунтов в неделю.

Сообщалось, что 30-летний футболист заключил с датским клубом контракт до конца сезона с опцией продления на год.

Уилшир – воспитанник «Арсенала». Он выступал за лондонцев с 2008 по 2018 год.

В последний раз он выходил на поле в мае 2021 года, играя за «Борнмут».

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