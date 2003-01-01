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«Спартак» – о потере Федуном 99% состояния: «Сложно комментировать вольный пересказ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость, что владелец клуба Леонид Федун лишился почти всех денег.

По словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, бизнесмен потерял 99 процентов своего состояния.

«Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ.

Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме – как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», – сказал Зеленов.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:49
Комментарии1
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    Рейтинг: +13236

    NewLife 1 час назад

    Любители жареных фактов не должны работать в исполкоме РФС.

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