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Wildberries может стать единым поставщиком формы для всех клубов РПЛ

Интернет-магазин Wildberries предлагает РПЛ сотрудничество в качестве официального дистрибьютера и поставщика формы для всех клубов, сообщает «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в лиге может появиться единый технический спонсор.

Компания готова поставлять клубам экипировку европейских, китайских и российских брендов в качестве посредника. Интернет-магазин также может создать собственный бренд футбольных товаров.

Среди индивидуальных ритейлеров экипировки рассматриваются Kelme, Demix и Jako – при условии, что они останутся в России.

В ближайшее время с российского рынка могут уйти Adidas, Nike и Puma, которые уже приостановили свою деятельность в стране.

  • Wildberries сотрудничает с «Динамо», ЦСКА и «Крыльями Советов».
  • Интернет-магазин выступает в качестве посредника и поставляет командам форму компаний Joma и Puma.
  • Сообщалось, что у клубов также может появиться общий авиаперевозчик.

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Источник: «РБ Спорт»

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