Хачатурянц: «В РПЛ может появиться единый технический спонсор. Есть предложения из Китая»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига рассматривает несколько предложений от китайских компаний, которые могут стать техническими спонсорами лиги.
– Поднимался вопрос о едином техническом спонсоре?
– Да, поднимался. Мы будем рассматривать разные варианты. Рассматривается несколько китайских предложений. Оттуда мы собираем все предложения, которые есть. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор.
Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью.
- Сообщалось, что у клубов также может появиться общий авиаперевозчик.
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