Клубы РПЛ обсудят введение общего производителя формы и авиаперевозчика

У клубов РПЛ могут появиться общие поставщик формы и авиаперевозчик, сообщает «РБ Спорт».

Вопрос о введении общего поставщика формы и авиаперевозчика будет рассмотрен на сегодняшнем общем собрании лиги.

Это связано с возможным уходом из России части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон. Также идея предлагается из-за ограничений на перелеты авиакомпаний.

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