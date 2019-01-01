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Клубы РПЛ обсудят введение общего производителя формы и авиаперевозчика

У клубов РПЛ могут появиться общие поставщик формы и авиаперевозчик, сообщает «РБ Спорт».

Вопрос о введении общего поставщика формы и авиаперевозчика будет рассмотрен на сегодняшнем общем собрании лиги.

Это связано с возможным уходом из России части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон. Также идея предлагается из-за ограничений на перелеты авиакомпаний.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +966

    вальтер79 27 минут назад

    ну все здравствуй кукурузники и обувь динамо и фирма абибас)))))

    1
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    Рейтинг: +16317

    Garrincha58 45 минут назад

    пусть ходят на рынок и там покупают китайские футболки и рисуют фломастером себе номера и играют

    1
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    Рейтинг: +401

    SLADE2019 58 минут назад

    Летайте самолетами Аэрофлота!

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    Рейтинг: +16317

    Garrincha58 > SLADE2019 42 минуты назад

    пусть на поезде катаются в плацкартах как мы в вонючих вагонах надо быть ближе к народу

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    Рейтинг: +5517

    Давид59 58 минут назад

    Ну с формой, думаю не так страшно. Сборная становилась чемпионом Европы не в Адидасе.

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    Рейтинг: +16317

    Garrincha58 > Давид59 42 минуты назад

    забудьте тек времена гос-во было другое и футболисты не за бабки играли, а за честь флага и страну

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    Рейтинг: +62

    Slava52 1 час назад

    Форма из Иваново, обувь фирмы "Красный треугольник", перевозчик - ВКС России. и валюту сэкономим и импортозамещение выполним на деле

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