Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Хачатурянц: «Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал и в лигу зашли две первые команды ФНЛ»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил, почему обсуждается мораторий на вылет из лиги.

«Ряд клубов сейчас сыпется из-за ситуации. Они знают точно, какое количество игроков не вернeтся после перерыва на игры сборных. Они могут просто не доиграть чемпионат, исходя из травм, дисквалификаций, финансовой ситуации.

Нарушение спортивного принципа очевидно, но и право клубов на выход в РПЛ тоже не должно ущемляться. Поэтому расширение – это компромисс, который может быть нащупан.

Неспортивность того, что происходит, понятна. Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал, плюс в лигу заходят первые две команды ФНЛ», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Жирков: «Расширение РПЛ видится хорошим выходом. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит»
Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе» 3
Хашимото может уйти из «Ростова» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:31
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +969

    вальтер79 15 минут назад

    по ходу наш футбол близок к полной жопе

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14839

    Cleaner 18 минут назад

    Это называется БЛАТОМ и КОРРУПЦИЕЙ. Рука руку моет? Два клуба с двух последних мест ОБЯЗАНЫ(!) вылететь в ФНЛ. Иначе это БАЛАГАН, а не спорт...(((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13203

    NewLife 2 часа назад

    Понятно, какие клубы хотят, чтобы никто не вылетал, можете не уточнять.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24417

    vladimir-7 > NewLife 1 час назад

    Нет уж, пуусть опубликуют весь список, кто проголосовал ЗА, ПРОТИВ и
    ВОЗДЕРЖАЛСЯ и окажется, что "подвал" таблицы, Зенит и Сочи, которые проголосовали ЗА, остальных нагнули угрозами.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11