Хачатурянц: «Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал и в лигу зашли две первые команды ФНЛ»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объяснил, почему обсуждается мораторий на вылет из лиги.

«Ряд клубов сейчас сыпется из-за ситуации. Они знают точно, какое количество игроков не вернeтся после перерыва на игры сборных. Они могут просто не доиграть чемпионат, исходя из травм, дисквалификаций, финансовой ситуации.

Нарушение спортивного принципа очевидно, но и право клубов на выход в РПЛ тоже не должно ущемляться. Поэтому расширение – это компромисс, который может быть нащупан.

Неспортивность того, что происходит, понятна. Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал, плюс в лигу заходят первые две команды ФНЛ», – сказал Хачатурянц.

Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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