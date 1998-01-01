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⚡ Клубы РПЛ единогласно проголосовали за расширение лиги

Число команд в чемпионате России может увеличиться со следующего сезона.

Соответствующее решение на общем собрании поддержали все клубы РПЛ. Теперь реформу должен утвердить исполком РФС.

«Клубы российской Премьер-лиги договорились увеличить количество команд с сезона-2022/23 до 18 участников.

Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали.

Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», – сказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

  • В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.
  • Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:07
Комментарии1
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    Рейтинг: +604

    shahor 7 минут назад

    Дешёвый популизм для недалёких.На следующий сезон пилить областные бюджеты надеются большее количество халявщиков.Только и всего.

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