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Кафанов – о Песьякове в сборной: «В 21 матче этого сезона Сергей допустил всего одну ошибку»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов в национальную команду вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор ещe одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную.

В 21 матче этого сезона Сергей допустил всего лишь одну ошибку — в игре с «Ахматом», да и этом году выглядит очень уверенно.

Кроме того, в тренировочном процессе вратарей существует своя специфика, поэтому мы посчитали, что в сложившейся ситуации будет эффективнее, если в тренировочном процессе примут участие сразу четыре голкипера», – сказал Кафанов.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1634

    nominum 1 минуту назад

    ????? Да Песя в каждом матче чудит. Буквально вчера при выносе от своих ворот мячём задел напа Динамо. Хорошо, что мяч не в ворота отскочил. Кафанов в своём уме?

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