Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

Хави: «Могли забить «Реалу» больше четырех голов»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 29-го тура Примеры против «Реала».

  • Каталонцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.

«Для всех болельщиков «Барселоны» это радостный день. Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату.

Не ожидал, что мы будем настолько сильнее «Реала» на его поле. Думаю, «Барса» могла забить и больше. Нам нужно продолжать работать, не думая о чемпионском титуле», – сказал Хави.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
«Барса» выложила видео из раздевалки после разгрома «Реала»
«Барселона» без Месси забила «Реалу» 4 гола в Примере впервые с 1974 года 1
«Барса» в 9-й раз разгромила «Реал» в 21-м веке. У мадридцев лишь одна крупная победа
Источник: Mundo Deportivo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +489

    Demgel 41 минуту назад

    "Нам нужно продолжать работать, не думая о чемпионском титуле" - Хави....при всем моем к тебе уважении вам о нем в этом сезоне только мечтать.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11