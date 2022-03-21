Хави: «Могли забить «Реалу» больше четырех голов»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 29-го тура Примеры против «Реала».

Каталонцы разгромили соперника со счетом 4:0.

«Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.

«Для всех болельщиков «Барселоны» это радостный день. Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату.

Не ожидал, что мы будем настолько сильнее «Реала» на его поле. Думаю, «Барса» могла забить и больше. Нам нужно продолжать работать, не думая о чемпионском титуле», – сказал Хави.

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