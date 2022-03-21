Араухо – первый за десять лет игрок «Барсы», забивший «Реалу» головой на выезде

В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

Второй гол каталонцев забил защитник Рональд Араухо. Он замкнул головой навес с углового.

Уругваец стал первым с января 2012 года игроком «Барсы», поразившим ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» ударом головой.

Десять лет назад подобное удалось Карлесу Пуйолю. Тогда ему ассистировал действующий главный тренер «Барселоны» Хави.

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