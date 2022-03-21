Матч с «Реалом» стал для 38-летнего Алвеса 400-м в составе «Барсы»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес вышел на замену в концовке игры 29-го тура Примеры против «Реала» (4:0).

Этот матч стал для футболиста 400-м в составе каталонской команды.

Бразилец занимает 16-е место в истории клуба по числу проведенных встреч, среди легионеров – второе после Лионеля Месси (778).

Алвес вернулся в «Барсу» в ноябре 2021 года.

Ранее он выступал за клуб с 2008 по 2016 год.

В мае игроку исполнится 39 лет.

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