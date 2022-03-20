Агент Языджи: «Конечно, ЦСКА может его выкупить. Юсуфу очень нравится в клубе»

Адем Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, допустил, что ЦСКА летом сможет выкупить игрока у «Лилля». Такая опция стоит 12 миллионов евро.

– Юсуф – невероятный человек. Нет предела тому, что он может сделать, когда чувствует себя хорошо. Два дня назад в интервью он сказал, что был бы счастлив, если бы сделал хет-трик, и он это сделал. Этот успех – только начало для Языджи.

Конечно, он вернется в Россию после паузы. Он счастлив играть за ЦСКА.

– Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры?

– Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью ЦСКА.

Языджи – 1-й в истории РПЛ легионер с голами в первых 4 матчах.

ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Сейчас Языджи отправляется в сборную Турции.

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