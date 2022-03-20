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  • Агент Языджи: «Конечно, ЦСКА может его выкупить. Юсуфу очень нравится в клубе»

Агент Языджи: «Конечно, ЦСКА может его выкупить. Юсуфу очень нравится в клубе»

20 марта 2022, 22:20
5

Адем Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Языджи, допустил, что ЦСКА летом сможет выкупить игрока у «Лилля». Такая опция стоит 12 миллионов евро.

– Юсуф – невероятный человек. Нет предела тому, что он может сделать, когда чувствует себя хорошо. Два дня назад в интервью он сказал, что был бы счастлив, если бы сделал хет-трик, и он это сделал. Этот успех – только начало для Языджи.

Конечно, он вернется в Россию после паузы. Он счастлив играть за ЦСКА.

– Реально ли выкупить Юсуфа после такой великолепной игры?

– Конечно! Почему нет? Ему очень нравится быть частью ЦСКА.

  • Языджи – 1-й в истории РПЛ легионер с голами в первых 4 матчах.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • Сейчас Языджи отправляется в сборную Турции.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Лилль Языджи Юсуф
Комментарии (5)
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portero
1647806388
может ЦСКА его команда... если так , то повезло обоим и армейцам, и турку...
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DOCTOR PENALTY
1647809881
У ЦСКА появился великолепный языджокер.
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vovan55
1647813168
а почему нет? по крайней мере забивает...
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vladimir-7
1647838839
К лету и ЦСКА, и Языджи определятся с выкупом игрока у Лилля, успешная игра Юсуфа во многом зависит от партнеров, играющих с ним в команде.
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JTherry
1647856131
летом не выкупят, слишком высокий ценник у турка в валюте...
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