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Паршивлюк, Лаксальт, Шиманьски – в старте «Динамо»; Мелехин, Щетинин, Комличенко сыграют у «Ростова»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулeв, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Варела, Кутицкий, Плиев, Скопинцев, Сазонов, Сулаквелидзе, Гладышев, Макаров, Лесовой, Н’Жье, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Мухин, Поярков, Кочканян, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14800

    Cleaner 9 минут назад

    Ростов, мы за тебя. Напрягает только Карпин. Ну да и Валере есть что доказывать. Пусть опровергнет мой тезис, что он в прошлом году полностью развалил команду Ростов...

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    Рейтинг: +9573

    "supermax" 23 минуты назад

    как так вышло, что поляк еще не нарезал из рпл

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    Рейтинг: +4625

    neim 43 минуты назад

    Удачи и победы Динамо в сегодняшней игре !

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