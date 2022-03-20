Паршивлюк, Лаксальт, Шиманьски – в старте «Динамо»; Мелехин, Щетинин, Комличенко сыграют у «Ростова»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулeв, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Варела, Кутицкий, Плиев, Скопинцев, Сазонов, Сулаквелидзе, Гладышев, Макаров, Лесовой, Н’Жи, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Мухин, Поярков, Кочканян, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

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