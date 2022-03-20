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  • РПЛ. Хет-трик Язиджи помог ЦСКА разгромить «Рубин» (6:1), у казанцев 2 удаления

РПЛ. Хет-трик Язиджи помог ЦСКА разгромить «Рубин» (6:1), у казанцев 2 удаления

20 марта 2022, 15:53
34

ЦСКА в 22-м туре чемпионата России крупно победил «Рубин». Хет-трик у арендованного у «Лилля» полузащитника Юсуфа Язиджи.

Все голы в матче забили футболисты, пришедшие в команды зимой.

С 44-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления купленного зимой у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого.

ЦСКА отстает от первого места на шесть очков. «Рубин» занимает десятую строчку.

У ЦСКА шесть побед в РПЛ подряд.

Россия. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 6:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Язиджи, 5; 2:0 – Гбамен, 11; 3:0 – Медина, 24; 4:0 – Карраскаль, 26; 4:1 – Кучаев, 38; 5:1 – Язиджи, 67; 6:1 – Язиджи, 85 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Магнуссон, 46), Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов (Яковлев, 65), Язиджи (Ахметов, 90), Медина, Карраскаль (Эджуке, 80), Гбамен.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев (Апшацев, 87), Бакаев (Фаттахов, 71), Мусаев, Самошников, Кварацхелия (Тесленко, 87), Онугха (Кузнецов, 79).

Предупреждения: Щенников, 15; Обляков, 34; Зайнутдинов, 58 – Ломовицкий, 20; Бегич, 25.

Удаления: нет – Ломовицкий, 44 (вторая ж.к.); Бегич, 85 (вторая ж.к.).

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Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Рубин Лилль Языджи Юсуф
Комментарии (34)
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Bozigit
1647780900
Слуцкого оч жалко. Не заслуживал он такого унижения
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CSKA57
1647781238
ЦСКА с заслуженной победой! Молодцы!!!
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zra78
1647781692
Судьи знатно отомстили Слуцкому...
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Беспонтий
1647782236
да здравствует наш футбольный суд самый справедливый суд в мире дас ист воздам
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prtcs
1647782430
Всех с победой! Языджи - с первым хет-триком в РПЛ. Замечательно. Приятно смотреть на такой ЦСКА. Идём дальше.
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OOOVVV.
1647782732
3 очка есть и ладно. Юсуф конечно монстр по меркам РПФЛ. Всех красно синих с убедительной победой.
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zigbert
1647782988
ЦСКА с победой! Вот если бы этот состав был с начала сезона, можно было бы замахнуться на большее.
Ответить
gor77
1647783342
Очень неожиданная победа - 6 : 1!!! ЦСКА и всех болельщиков с хорошей победой и игрой! И если большинство клубов колбасит из-за отъезда иностранцев и прочей фигни, то здесь всё наоборот. И было видно, как во втором тайме не стали добивать "Рубин", всё-таки 11 против 10. Но счёт!!!! И да. Давно не было такого огромного преимущества у ЦСКА: 69% против 31% у "Рубина". Впереди много интересного!!!
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Марк Аврелий!
1647784133
все мячи забили армейцы.
Ответить
GM
1647784236
Эпично, конечно, вынесли рубиновых. Не ожидал...
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