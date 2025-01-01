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РПЛ. Хет-трик Язиджи помог ЦСКА разгромить «Рубин» (6:1), у казанцев 2 удаления

ЦСКА в 22-м туре чемпионата России крупно победил «Рубин». Хет-трик у арендованного у «Лилля» полузащитника Юсуфа Язиджи.

Все голы в матче забили футболисты, пришедшие в команды зимой.

С 44-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления купленного зимой у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого.

ЦСКА отстает от первого места на шесть очков. «Рубин» занимает десятую строчку.

У ЦСКА шесть побед в РПЛ подряд.

Россия. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 6:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Язиджи, 5; 2:0 – Гбамен, 11; 3:0 – Медина, 24; 4:0 – Карраскаль, 26; 4:1 – Кучаев, 38; 5:1 – Язиджи, 67; 6:1 – Язиджи, 85 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Магнуссон, 46), Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов (Яковлев, 65), Язиджи (Ахметов, 90), Медина, Карраскаль (Эджуке, 80), Гбамен.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев (Апшацев, 87), Бакаев (Фаттахов, 71), Мусаев, Самошников, Кварацхелия (Тесленко, 87), Онугха (Кузнецов, 79).

Предупреждения: Щенников, 15; Обляков, 34; Зайнутдинов, 58 – Ломовицкий, 20; Бегич, 25.

Удаления: нет – Ломовицкий, 44 (вторая ж.к.); Бегич, 85 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:53
Комментарии30
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    Рейтинг: +94926

    zigbert 3 минуты назад

    ЦСКА с победой! Вот если бы этот состав был с начала сезона, можно было бы замахнуться на большее.

    0
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    Рейтинг: +922

    OOOVVV. 8 минут назад

    3 очка есть и ладно. Юсуф конечно монстр по меркам РПФЛ.
    Всех красно синих с убедительной победой.

    1
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    Рейтинг: +848

    Узб@гоеный 12 минут назад

    Сливают Лёню Качалкина татары.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2025

    prtcs 13 минут назад

    Всех с победой! Языджи - с первым хет-триком в РПЛ. Замечательно. Приятно смотреть на такой ЦСКА. Идём дальше.

    2
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    Рейтинг: +652

    Беспонтий 16 минут назад

    да здравствует наш футбольный суд
    самый справедливый суд в мире

    дас ист воздам

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +32421

    zra78 25 минут назад

    Судьи знатно отомстили Слуцкому...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +652

    Беспонтий > zra78 18 минут назад

    а нечего ихнюю честь
    по маме посылать

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6853

    vladik12 28 минут назад

    Может, ЦСКА и на первое замахнуться?
    Да не, бомжатные кабинеты уже все предусмотрели и уже договорились обо всем.

    3
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    Рейтинг: +3622

    Питерский князь 28 минут назад

    А я все жду, когда же болельщики ЦСКА начнут примерять кресло чемпионов страны!?
    :))
    Зенит чемпион!!!

    2
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    Рейтинг: +748

    kliker 32 минуты назад

    Первый гол из вне игры, второй гол послке игры рукой, и на 15й минуте надо удалять армейца. Всё игра сделана, Рубин победит.
    Но нет, судьи - страшная сила, судьи думают иначе! Лёня их обидел, они такого не прощают. Вчера судейство Спартака по бомжезаказу, а сегодня просто кровная месть.

    3
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    Рейтинг: +4018

    Snek > kliker 33 минуты назад

    Ты матч то смотрел? Клоун!

    7
    Ответить
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    Рейтинг: +6853

    vladik12 > kliker 30 минут назад

    Иди на улицу Потешную и там смеши людей, если у тебя в первом голе "вне игры".

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +748

    kliker > Snek 28 минут назад

    Сейчас пересматриваю эти эпизоды, сам такой.
    Я, в отличие от тебя смотрю без звука, без бомжекомментаторов, поэтому могу сам трезво оценить судейство. Судью с варом расстрелять мало.

    0
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    Рейтинг: +21828

    JTherry > kliker 27 минут назад

    Левников - "страшная сила", корпоративная месть...))

    1
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    Рейтинг: +4018

    Snek > kliker 27 минут назад

    В первом эпизоде был спорный момент, в принципе согласен. Во втором эпизоде был рикошет в грудь, а потом в руку от собственной ноги, что не считается рукой. В эпизоде с нарушением можно было удалить, но у Рубина во втором тайме был точно такой же эпизод и судья показал так же жёлтую, а не прямую красную, в таком случае Рубин был закончил 8 на 10, что сути дела не меняет, ну и первый гол на результат матча не сильно повлияет. Купи очки, клоун!

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    Рейтинг: +50

    tetraodon > kliker 14 минут назад

    Первый гол-смотри внимательнее,показывали позже с другой камеры-нет оффсайда. Второй гол - прочитай современные правила и рекомендации, если читать умеешь. А вообще, чтобы выиграть надо из своей зоны выходить и бить по воротам. Владение 69-31. Без вариантов,будь мужиком- признай продули по делу, хорош обиженку строить. Солнце мешало, ветер не туда дул, трава высокая,судьи не в той тональности свистели. Счет 6:1,был бы 1:0 был бы повод для возмущений и разговора.

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    Рейтинг: +363

    BykAs > kliker 6 минут назад

    смотри линию мяча, нап с мячом опередил защиту. удачи.

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    Рейтинг: +3272

    CSKA57 32 минуты назад

    ЦСКА с заслуженной победой! Молодцы!!!

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