ЭСК: Левников правильно засчитал голы в ворота «Рубина» на 5-й и 11-й минутах матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Рубина» по итогам игры 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

Казанский клуб просил оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с засчитанными голами в ворота «Рубина» на 5-й и 11-й минутах матча.

В обоих случаях ЭСК посчитала решения судейской бригады правильными:

1. Судья правильно зафиксировал взятие ворот «Рубина» на 5-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок ЦСКА Юсуф Языджи, забивший мяч в ворота «Рубина», в момент верховой передачи мяча ему партнером по команде не находился за линией вне игры, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, а не предпоследнего игрока обороняющейся команды, что и было подтверждено VAR при проверке взятия ворот.

2. Судья правильно зафиксировал взятие ворот «Рубина» на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Хесуса Медины, по мнению членов ЭСК, являлся ненаказуемым, так как данный игрок пытался убрать руку, направляя еe не к мячу, а от мяча, контакт произошел с точкой руки, очень близкой к телу, и футболист предварительно сыграл в мяч ногой.

Учитывая тот факт, что не сам этот игрок после случайного контакта мяча с рукой забил мяч в ворота соперника, а его партнер по команде, судья принял правильное решение засчитать взятие ворот.

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