Пономарев: «ЦСКА может замахнуться на первое место РПЛ»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил исход матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Рубином» (6:1). Хет-трик у полузащитника Юсуфа Язиджи.
«Армейцы» точно сильнее бело-голубых, «Динамо» и «Зениту» непросто будет против ЦСКА.
Красно-синие запросто могут обойти «Динамо» и занять второе место, потом можно и замахнуться на первое, хотя питерцы здорово играют», – сказал Пономарев.
- ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.
- Следующий соперник – «Урал».
- РПЛ уходит на 2-недельную паузу.
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Источник: Metaratings