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Пономарев: «ЦСКА может замахнуться на первое место РПЛ»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил исход матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Рубином» (6:1). Хет-трик у полузащитника Юсуфа Язиджи.

«Армейцы» точно сильнее бело-голубых, «Динамо» и «Зениту» непросто будет против ЦСКА.

Красно-синие запросто могут обойти «Динамо» и занять второе место, потом можно и замахнуться на первое, хотя питерцы здорово играют», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Урал».
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14829

    житель СПб 24 минуты назад

    Замахнуться конечно могут... ЦСКА уже имел серии с 10 победами подряд и выходил на 1 место. Но это не уберет осадок после примерно 3-5 матчей, где удача клуба не выглядела случайной.

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    Рейтинг: +60329

    portero 2 часа назад

    Могут конечно, удачные приобретения. главное не убегают...

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