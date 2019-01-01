«Рубин» потерпел свое крупнейшее поражение в РПЛ

«Рубин» в 22-м туре РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:6. Это самое крупное поражение казанцев в истории РПЛ.

Аналогичное по разнице мячей поражение «Рубин» терпел в 2019 году против «Зенита» (0:5). Тогда казанцев тренировал Роман Шаронов.

«Рубин» занимает 10-ю строчку.

Следующий соперник – «Химки» (1 апреля).

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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