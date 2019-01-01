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«Рубин» потерпел свое крупнейшее поражение в РПЛ

«Рубин» в 22-м туре РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:6. Это самое крупное поражение казанцев в истории РПЛ.

Аналогичное по разнице мячей поражение «Рубин» терпел в 2019 году против «Зенита» (0:5). Тогда казанцев тренировал Роман Шаронов.

  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.
  • Следующий соперник – «Химки» (1 апреля).
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:32
Комментарии15
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    Рейтинг: +14829

    житель СПб 21 минуту назад

    При явной поддержке администраторов - которые банят российских патриотов, поддерживают проукраинских участников Бомбардира - у нас здесь дошло до явных расистских высказываний против Слуцкого неких Алексов. Как бы то ни было - имеющего огромные заслуги перед российским футболом. Вкладывающего свои деньги в развитие детского футбола. Позор! Что, действительно к собственнику Нечаеву надо обращаться, чтобы навести здесь порядок?!

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    Рейтинг: +14829

    житель СПб 22 минуты назад

    В Рубине системный кризис. Слуцкий не справляется с командой, не может найти пути усиления игры команды. А против него, наоборот, все уже играть научились. Надо Леониду что-то кардинальное придумывать - или дело дойдет до отставки тренера...

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    Рейтинг: +14009

    ilichkadr 33 минуты назад

    Далеко не сенсация. Главное удержаться в середине таблицы. С нынешним составом на большее рассчитывать не приходится. На одном грузине в пятёрку не попасть.

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    Рейтинг: +448

    Йост > ilichkadr 27 минут назад

    Согласен, надо бы еще добавить три поляка и собаку...

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    Рейтинг: +22681

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Ученики Березуцкие отдуши вдули своему учителю Слуцкому.

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    Рейтинг: +1433

    ab15488 1 час назад

    А где видео из раздевалки Рубина? А Лёня рэпчик по этому поводу сочинит?

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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 1 час назад

    Очень жаль!

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 1 час назад

    Зная Леонхарда Слуцмана (настоящее ФИО)
    Он идеально подвел черту ,под тем ,как сделать финт ушами в Израэль!
    Его там давно ждут ,в том числе и родня по линии бабушки.....
    Россия себя исчерпала! Шолом,Израиль,прощай заср...Россия))))

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    Рейтинг: +4624

    neim 1 час назад

    Кого теперь Слуцкер обвинять будет ? Опять судейство и арбитров, или может наконец-то на себя оборотился ?

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > neim 1 час назад

    Товарищ,а тебе его жалко?

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > neim 1 час назад

    А ведь он не пропадет.......не путинец))))

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    Рейтинг: +4624

    neim > alex1951 1 час назад

    Ни сколько. Скорее наоборот. Да я вроде и не жалел его, тебе наверное показалось, или ты лишнего принял и бредишь.

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    Рейтинг: +4624

    neim > alex1951 56 минут назад

    А что, только путинцы пропадают, или пиндосовцы тоже могут ?

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    Рейтинг: +10542

    alex1951 > neim 49 минут назад

    оно и видно,как пиндосы пропали....
    смотри ближе ,что под носом....
    людя бехуть? бехуть....причем с родины...
    а енто плохо..

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    Рейтинг: +4624

    neim > alex1951 27 минут назад

    Точно, буханул и не плохо так ))).

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