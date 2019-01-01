«Рубин» потерпел свое крупнейшее поражение в РПЛ

При явной поддержке администраторов - которые банят российских патриотов, поддерживают проукраинских участников Бомбардира - у нас здесь дошло до явных расистских высказываний против Слуцкого неких Алексов. Как бы то ни было - имеющего огромные заслуги перед российским футболом. Вкладывающего свои деньги в развитие детского футбола. Позор! Что, действительно к собственнику Нечаеву надо обращаться, чтобы навести здесь порядок?!
«Рубин» в 22-м туре РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:6. Это самое крупное поражение казанцев в истории РПЛ.
Аналогичное по разнице мячей поражение «Рубин» терпел в 2019 году против «Зенита» (0:5). Тогда казанцев тренировал Роман Шаронов.
- «Рубин» занимает 10-ю строчку.
- Следующий соперник – «Химки» (1 апреля).
- РПЛ уходит на 2-недельную паузу.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона