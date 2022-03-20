Примера. «Атлетико» в меньшинстве удержал победу в дерби с «Райо Вальекано» и опередил «Барселону»

«Атлетико» в 29-м туре чемпионата Испании переиграл в мадридском дерби «Райо Вальекано». Гол у Коке.

С 85-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Анхеля Корреа.

«Атлетико» поднялся на третье место, опередив «Барселону». «Райо Вальекано» занимает 13-ю строчку.

«Райо Вальекано» не побеждает девять матчей подряд. У «Атлетико» семь встреч подряд без поражений.

«Атлетико» не проигрывает «Райо Вальекано» с 2013 года.

Испания. Примера. 29-й тур

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коке, 49.

Удаления: нет – Корреа, 85.

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