Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Примера. «Атлетико» в меньшинстве удержал победу в дерби с «Райо Вальекано» и опередил «Барселону»

«Атлетико» в 29-м туре чемпионата Испании переиграл в мадридском дерби «Райо Вальекано». Гол у Коке.

С 85-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Анхеля Корреа.

«Атлетико» поднялся на третье место, опередив «Барселону». «Райо Вальекано» занимает 13-ю строчку.

«Райо Вальекано» не побеждает девять матчей подряд. У «Атлетико» семь встреч подряд без поражений.

«Атлетико» не проигрывает «Райо Вальекано» с 2013 года.

Испания. Примера. 29-й тур

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коке, 49.

Удаления: нет – Корреа, 85.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
«Атлетико» – «Манчестер Сити»: мадридцы прошли английские клубы в Лиге чемпионов 4 раза из 5 последних
Де Хеа: «МЮ» в матчах с «Атлетико» сделал недостаточно»
⚡️ «Челси» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ, «Ман Сити» – с «Атлетико» и другие пары 30
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11