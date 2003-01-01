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Шведский «Хэкен» объявил о подписании Ларсена из «Нижнего Новгорода»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Ольден Ларсен проведет остаток сезона в «Хэкене».

Шведский клуб подписал с 23-летним футболистом контракт до июня этого года.

Норвежец воспользовался правом приостановить соглашение с «Нижним Новгородом», однако он намерен летом вернуться в РПЛ.

  • Ларсен перешел в «Нижний Новгород» в начале февраля.
  • Стороны заключили договор до 2025 года.
  • В активе хавбека 4 матча без голевых действий.

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Источник: сайт «Хэкена»

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