Шведский «Хэкен» объявил о подписании Ларсена из «Нижнего Новгорода»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ларс Ольден Ларсен проведет остаток сезона в «Хэкене».
Шведский клуб подписал с 23-летним футболистом контракт до июня этого года.
Норвежец воспользовался правом приостановить соглашение с «Нижним Новгородом», однако он намерен летом вернуться в РПЛ.
- Ларсен перешел в «Нижний Новгород» в начале февраля.
- Стороны заключили договор до 2025 года.
- В активе хавбека 4 матча без голевых действий.
Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: сайт «Хэкена»