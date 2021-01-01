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РФС попросил комитет по этике рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Тренер после матча с «Ростовом» заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7640

    piligrim1986 2 часа назад

    а по мешкову они не хотят разобрать ничего?

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    Рейтинг: +14606

    Cleaner 3 часа назад

    РФС Слуцкому: -Леня, твоя песенка спета!

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    Рейтинг: +978

    Artemka444 3 часа назад

    дадут Слуцкому штраф,ему от этого ни горячо,не холодно!!!
    А про судей вообще ничего сказать нельзя-они у нас святые!!!
    Косячат им за это ничего не делают.При чем так везде!!!!
    вот поэтому уровень судейства низкий во всех лигах!!!!

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