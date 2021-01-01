РФС попросил комитет по этике рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова

а по мешкову они не хотят разобрать ничего?
Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.
Тренер после матча с «Ростовом» заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».
«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом».
Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
- Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
- Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.
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