РФС попросил комитет по этике рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Тренер после матча с «Ростовом» заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он». Слуцкий также отметил, что в случае дисквалификации он уедет в Волгоград «заниматься академией».

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом».

Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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