РФС назначил судей на 5-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Российский футбольный союз определил арбитров, которые обслужат матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
1 октября (вторник)
«Рубин» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Роман Галимов, АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Владислав Безбородов; инспектор – Олег Соколов.
«Пари НН» – ЦСКА: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
2 октября (четверг)
«Химки» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Роман Сафьян, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Зенит» – «Акрон»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Алексей Резников.