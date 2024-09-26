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Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ

26 сентября 2024, 18:07
4

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура РПЛ.

Главным судьей матча «Локомотив» – «Спартак» стал Владислав Безбородов, встречи «Краснодар»«Зенит»Алексей Сухой. Полный список рефери и инспекторов представлен ниже.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Французов.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Динамо Локомотив Оренбург Нижний Новгород Факел Рубин Ахмат Краснодар Ростов Акрон Крылья Советов Химки Динамо Мх Безбородов Владислав Мешков Виталий Сухой Алексей Левников Кирилл Абросимов Иван Чебан Сергей Кукуян Павел Черемных Михаил
Комментарии (4)
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Semenycch
1727364101
Я надеялся на матч лидеров назначат Карасева. Лучше в России нет. А Безбородов в московском матче может дать оторваться командам!
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neim
1727367084
Карасева с Ивановым куда-то спрятали, видать стыдно за них стало ))).
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Боров мясной
1727368064
Карасёва за что не ставят на игры? В сравнении с другими он судит гораздо лучше.
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ySS
1727377891
Владик непотопляем) Смотрю, Карасева и Иванова присадили
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