Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура РПЛ.

Главным судьей матча «Локомотив» – «Спартак» стал Владислав Безбородов, встречи «Краснодар» – «Зенит» – Алексей Сухой. Полный список рефери и инспекторов представлен ниже.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Химки»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва): судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Французов.