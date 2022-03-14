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  • Слуцкий – о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией»

Слуцкий – о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией»

14 марта 2022, 22:46
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к возможной дисквалификации за критические высказывания в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком.

Почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Слуцкий Леонид Мешков Виталий
Комментарии (4)
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paracetamol
1647291264
Ехай лучше в Лондон, а еще лучше на ...! Неудачник, сколько клубов завалил. Это не про тебя Шнур пел?
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Правдоруб100
1647296104
Слуцкий, ты должен молчать по той причине, что фол был и реально на красную!!! Просто смотреть в динамике, вроде ничего, а как по видео глянешь, так вздрогнешь, что сотворил твой игрок. Хорошо, что всё обошлось (а может и нет), но по регламенту - красная, как ни крути!!!
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Garrincha58
1647325494
молодец Лёня я тебя поддерживаю ты единственный всегда говоришь правду о нашем футболе который действительно полное Г.... да и Россия не футбольная страна
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portero
1647325900
Правда у каждого своя, остынь, пересмотри момент, может и не будешь столь категоричен...
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