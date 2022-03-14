Слуцкий – о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к возможной дисквалификации за критические высказывания в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком.

Почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы», – сказал Слуцкий.

«Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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