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Слуцкий – о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к возможной дисквалификации за критические высказывания в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком.

Почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +538

    Riot Zero 29 минут назад

    Щёчки сдуй и п.и.з.д.у.й.

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