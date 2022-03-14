Слуцкий – о судье Мешкове: «Основной герой матча с «Ростовом». У него высокомерие выше Эвереста»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недоволен работой арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».
«А что тут комментировать? Всегда хочется комментировать футбол... Хочется, чтобы был реальный футбол, а не бенефис арбитра, который устроил сегодня Мешков.
Всe понимаю, что у них уехали все руководители, сейчас ЭСК и всe вернулось назад. Всe, что выстраивалось – рухнуло. Полное беззаконие и безнаказанность.
Мешков – основной герой матча. Люди, которые в такую морозную погоду пришли посмотреть футбол, видели его шикарный бенефис, где он творил всe, что хотел.
Кто его назначал – это вообще фантастика. Все прекрасно знают, что он даже никогда не жмет руку. У него высокомерие выше Эвереста.
21 тур его не было – всe было нормально. Тут его всe равно назначили на нашу игру. Тем более в такой ситуации, когда мы все пытаемся сохранить футбол, команды, доставить удовольствие зрителям», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
- Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
- Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.
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