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Слуцкий – о судье Мешкове: «Основной герой матча с «Ростовом». У него высокомерие выше Эвереста»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недоволен работой арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«А что тут комментировать? Всегда хочется комментировать футбол... Хочется, чтобы был реальный футбол, а не бенефис арбитра, который устроил сегодня Мешков.

Всe понимаю, что у них уехали все руководители, сейчас ЭСК и всe вернулось назад. Всe, что выстраивалось – рухнуло. Полное беззаконие и безнаказанность.

Мешков – основной герой матча. Люди, которые в такую морозную погоду пришли посмотреть футбол, видели его шикарный бенефис, где он творил всe, что хотел.

Кто его назначал – это вообще фантастика. Все прекрасно знают, что он даже никогда не жмет руку. У него высокомерие выше Эвереста.

21 тур его не было – всe было нормально. Тут его всe равно назначили на нашу игру. Тем более в такой ситуации, когда мы все пытаемся сохранить футбол, команды, доставить удовольствие зрителям», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:53
Комментарии2
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    Рейтинг: +14556

    Cleaner 17 минут назад

    Леонид, ну красная карточка точно по делу...

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    Рейтинг: +820

    Spinorr 1 час назад

    Ну ладно валить на судью, Леонид. Игра была проиграна тренерами Рубина.

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