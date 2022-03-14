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  • Слуцкий – о судье Мешкове: «Основной герой матча с «Ростовом». У него высокомерие выше Эвереста»

Слуцкий – о судье Мешкове: «Основной герой матча с «Ростовом». У него высокомерие выше Эвереста»

14 марта 2022, 21:53
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недоволен работой арбитра Виталия Мешкова, работавшего на игре 21-го тура РПЛ против «Ростова».

«А что тут комментировать? Всегда хочется комментировать футбол... Хочется, чтобы был реальный футбол, а не бенефис арбитра, который устроил сегодня Мешков.

Всe понимаю, что у них уехали все руководители, сейчас ЭСК и всe вернулось назад. Всe, что выстраивалось – рухнуло. Полное беззаконие и безнаказанность.

Мешков – основной герой матча. Люди, которые в такую морозную погоду пришли посмотреть футбол, видели его шикарный бенефис, где он творил всe, что хотел.

Кто его назначал – это вообще фантастика. Все прекрасно знают, что он даже никогда не жмет руку. У него высокомерие выше Эвереста.

21 тур его не было – всe было нормально. Тут его всe равно назначили на нашу игру. Тем более в такой ситуации, когда мы все пытаемся сохранить футбол, команды, доставить удовольствие зрителям», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Слуцкий Леонид Мешков Виталий
Комментарии (5)
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Spinorr
1647285074
Ну ладно валить на судью, Леонид. Игра была проиграна тренерами Рубина.
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Plyash
1647290743
Лёня,на себя-то в зеркало давно смотрел, "низкомерный" ты наш...
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Правдоруб100
1647296231
СЛУЦКИЙ!!! Помолчал бы лучше, позоришься только!!!! Упал за последние годы так, что противно на тебя уже и смотреть!!!!!!
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Аид666
1647315291
Красная была по делу, автогол судья не забивал...
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Play
1647315389
Слуцкий в последние годы вообще сдурел на почве судейства, в Англии что ли подцепил моду. Я так понимаю, у него основные претензии по по раннему удалению Лисаковича? Игрок (не опорник, не защитник, а нападающий) в центре поля, абсолютно не за чем, открытыми шипами бьёт соперника сзади в ахилл. Хорошо, что армяне такие крепкий, любой другой мог вылететь на пол года.
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