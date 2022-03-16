Гурцкая: «В РПЛ может быть максимум 10 команд. На большее количество не хватит игроков»

Футбольный агент Тимур Гурцкая выступил за сокращение числа участников РПЛ.

«В наше время идеи хуже, чем расширение РПЛ, сложно себе представить. Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам нужно сокращение лиги! В России максимум может быть 10 команд. На большее количество у нас просто не хватит футболистов.

У меня сложные отношения через прессу с Заремой, но она правильно сказала, что не надо плодить нищету в этой ситуации. Нужно собраться. Если нас отстранят от турниров УЕФА, нужно плодотворно использовать эту ситуацию. Развить ничего не получится, но нужно хотя бы не упасть на дно.

Здесь надо оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург»? Он даже местным не особо нужен.

Если будет 18 команд, 7 матчей в туре будет невозможно смотреть даже болельщикам этих клубов. 10 команд — это еще нормально. У нас нет такого количества качественных игроков.

16 команд — это тоже много. Пусть будет несколько кругов, как в Шотландии. Мы же надеемся, что это не на всю жизнь, а на время», – сказал Гурцкая.

ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Гурцкая работает агентом более 20 лет.

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