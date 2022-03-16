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  • Гурцкая: «В РПЛ может быть максимум 10 команд. На большее количество не хватит игроков»

Гурцкая: «В РПЛ может быть максимум 10 команд. На большее количество не хватит игроков»

16 марта 2022, 13:59
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая выступил за сокращение числа участников РПЛ.

«В наше время идеи хуже, чем расширение РПЛ, сложно себе представить. Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам нужно сокращение лиги! В России максимум может быть 10 команд. На большее количество у нас просто не хватит футболистов.

У меня сложные отношения через прессу с Заремой, но она правильно сказала, что не надо плодить нищету в этой ситуации. Нужно собраться. Если нас отстранят от турниров УЕФА, нужно плодотворно использовать эту ситуацию. Развить ничего не получится, но нужно хотя бы не упасть на дно.

Здесь надо оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург»? Он даже местным не особо нужен.

Если будет 18 команд, 7 матчей в туре будет невозможно смотреть даже болельщикам этих клубов. 10 команд — это еще нормально. У нас нет такого количества качественных игроков.

16 команд — это тоже много. Пусть будет несколько кругов, как в Шотландии. Мы же надеемся, что это не на всю жизнь, а на время», – сказал Гурцкая.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Гурцкая работает агентом более 20 лет.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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hevbn 28
1647431328
Абсолютно согласен с Гурцкая здесь даже не в том дело, что у нас просто физически не хватает команд до 16 в элите это видно потому, что практически каждый год одна команда практически исчезает , но дело еще и в том что если будет 18 команд и у нас не будет еврокубков то практически борьба будет только за первое место и чтобы не вылететь , в самом лучшем случае этим будет заниматься 9-10 команд , а остальные команды с первого до последнего тура смогут "курить бамбук".Спрашивается кому нужен такой чемпионат где как минимум половине команд не нужен будет спортивный результат , если Лиге так уж нужны дополнительные матчи то пусть вводят плей-офф и за 1 место и за то чтобы остаться в элите.
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Vitaga
1647433503
какая нищета? этот крендель привык получать долю от безумных контрактов игроков которые не стоят этих денег. конечно он будет против. реально надо делать лигу из 20 команд чтобы прошло как можно больше наших российских игроков и при куда меньшем уровне зарплат. не случайно же игроки из любительских лиг часто выглядят и играют лучше многих этих суперпрофи с миллионными контрактами
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Vitaga
1647433841
Здесь надо оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург»? Он даже местным не особо нужен. - его текст. в Оренбурге кстати народ ходит и болеет . конечно если бюджет клуба складывается на 90% из зарплаты игроков и их агентов - им будет невыгодно расширение лиги. значит надо резать зарплаты раз в 10.и играть своими доморощенными игроками. тогда народ и подтянется поболеть за настоящих своих. и админ.состав заставит крутиться чтобы дополнительные источники дохода изыскивать) через ту же продажу пива) к примеру)
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portero
1647453094
А чем плоха игра Уфа Оренбург??? Тем что эти коубы не платят больших комиссионных вам агентам-хапугам!!!
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Рубинище
1647464276
10 команд из них 5 Москва 6-я Питер и 4 остальные - чего ожидать от прозженого агента.( Чемпионат Москвы какой-то). Вот идея с присоединением к нашему РПЛ клубов из Белорусии и Казахстана очень интересная. Однозначно чемпионат интереснее будет. и болельщиков на стадионах. И первая лига посильнее и очень интереснее будет. Рубин-Динамо (Минск)Кайрат или Химки- разница громадная по интересу. А в первой лиге вполне могут оказаться 6-5 команд РПЛ - драчка там тоже наметится за выход в РПЛ.
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