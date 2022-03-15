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Сарвели – о вызове в сборную России: «Это моя мечта, я счастлив»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отреагировал на вызов в сборную России. Он для игрока первый.

— Неожиданно было увидеть себя в списках сборной. Эмоции классные. Я проснулся и узнал, что меня вызвали в сборную. Это моя мечта, я счастлив.

— Отсутствие официальных матчей — сглаживает эмоции?

— Наверное, сглаживает. Но все равно вызов в сборную — мечта. Конечно, хотелось бы официальных матчей, но сейчас это невозможно.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:14
Комментарии1
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    Рейтинг: +22642

    DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

    Всё по делу. Сарвели здорово прибавил последние два года, не было сомнений, что Карпин его заметит.

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