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Симеоне: «МЮ» опасен на своем поле. Контратаки их сильное оружие»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Мы знаем потенциал «Юнайтед», важность соперника, с которым мы будем играть, и опасность, которую «МЮ» представляет на своем поле, но мы в себе уверены.

Я представляю себе динамичную игру, в которой давление будут оказывать обе команды – так обычно и происходит на таких стадионах. Мы постараемся за счет наших контратак воспользоваться любыми ошибками, которые они допустят.

Они тоже здорово контратакуют – это одно из наиболее сильных оружий «МЮ», – сказал Симеоне.

  • «МЮ» примет «Атлетико» сегодня, 15 марта, в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

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Источник: сайт УЕФА

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