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Семин: «Мне очень понравился «Краснодар». Молодые ребята уже на слуху»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об игре «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1).

«Мне очень понравился вчера «Краснодар». Молодые ребята, некоторые не имели игровой практики – дали шанс. Они хорошо им воспользовались.

Уже ребята на слуху, мы говорим о них. Дай бог, чтобы прогресс был. «Спартак» же тоже неплохо играл», – сказал Сeмин.

  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
  • «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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