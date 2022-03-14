Семин: «Мне очень понравился «Краснодар». Молодые ребята уже на слуху»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об игре «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1).
«Мне очень понравился вчера «Краснодар». Молодые ребята, некоторые не имели игровой практики – дали шанс. Они хорошо им воспользовались.
Уже ребята на слуху, мы говорим о них. Дай бог, чтобы прогресс был. «Спартак» же тоже неплохо играл», – сказал Сeмин.
- Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
- «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»