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Игнашевич: «В «Торпедо» ко мне по-человечески не относились»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после матча ФНЛ против «Торпедо» (2:2). До весны 2021 года он тренировал москвичей.

«Испытал ли какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому… Нет, ничего такого человеческого не испытал», – сказал Игнашевич.

  • Экс-игрок сборной России тренирует «Балтику» с прошлого года.
  • В «Торпедо» он работал с 2019 по 2021 год.
  • «Балтика» идет в ФНЛ на 7-м месте.

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Источник: сообщество «Балтики» в VK

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Комментарии3
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    Рейтинг: +17517

    DVOK68 1 час назад

    Потому что ты конявый.

    1
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    Рейтинг: +110

    Chicha 1 час назад

    Тварь ты после этого.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15197

    Hektor 84 2 часа назад

    Расплакался как девочка

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