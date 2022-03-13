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  • Игнашевич: «В «Торпедо» ко мне по-человечески не относились»

Игнашевич: «В «Торпедо» ко мне по-человечески не относились»

13 марта 2022, 10:57
2

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после матча ФНЛ против «Торпедо» (2:2). До весны 2021 года он тренировал москвичей.

«Испытал ли какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому… Нет, ничего такого человеческого не испытал», – сказал Игнашевич.

  • Экс-игрок сборной России тренирует «Балтику» с прошлого года.
  • В «Торпедо» он работал с 2019 по 2021 год.
  • «Балтика» идет в ФНЛ на 7-м месте.

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Источник: сообщество «Балтики» в VK
Россия. ФНЛ Торпедо Балтика Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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Hektor 84
1647158716
Расплакался как девочка
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Chicha
1647160591
Тварь ты после этого.
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