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В Испании перестали транслировать РПЛ

Трансляции чемпионата России на Испанию приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе испанского вещателя LaLiga Sports TV.

«Сообщаем, что РПЛ больше недоступна. Матчи этого турнира больше не будут транслироваться на нашей платформе», – сказано в заявлении.

  • РПЛ транслируется более чем в 100 странах.
  • Ранее в России перестали транслировать чемпионаты Франции, Португалии, Шотландии, Англии.
  • Российские команды отстранены от международных матчей.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: ТАСС

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Комментарии7
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    Рейтинг: +70

    adekvat0726 1 час назад

    Правильно сделали

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    Рейтинг: +16185

    Garrincha58 1 час назад

    наверное они точно смотрели бесплатно

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    Рейтинг: +169

    Stavr007 > Garrincha58 27 минут назад

    транслировали, не значит смотрели

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    Рейтинг: +580

    111Hunter111 1 час назад

    И это они смотрели?

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    Рейтинг: +3258

    CSKA57 1 час назад

    Честно говоря, удивлен, что была трансляция!

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    Рейтинг: +2361

    acor94 2 часа назад

    Ответные санкции загибающемуся западу! Пускай смотрят свою лалигу, ещё пожалеют, через год будут на коленях стоять и просить вернуть такие матчи, как Ахмат - Уфа.

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    Рейтинг: +1530

    Bozigit 2 часа назад

    приятно, что смотрели

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