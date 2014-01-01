В Испании перестали транслировать РПЛ

Правильно сделали
Трансляции чемпионата России на Испанию приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе испанского вещателя LaLiga Sports TV.
«Сообщаем, что РПЛ больше недоступна. Матчи этого турнира больше не будут транслироваться на нашей платформе», – сказано в заявлении.
- РПЛ транслируется более чем в 100 странах.
- Ранее в России перестали транслировать чемпионаты Франции, Португалии, Шотландии, Англии.
- Российские команды отстранены от международных матчей.
Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?