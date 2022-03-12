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В Испании перестали транслировать РПЛ

12 марта 2022, 20:30
12

Трансляции чемпионата России на Испанию приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе испанского вещателя LaLiga Sports TV.

«Сообщаем, что РПЛ больше недоступна. Матчи этого турнира больше не будут транслироваться на нашей платформе», – сказано в заявлении.

  • РПЛ транслируется более чем в 100 странах.
  • Ранее в России перестали транслировать чемпионаты Франции, Португалии, Шотландии, Англии.
  • Российские команды отстранены от международных матчей.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Испания. Примера
Комментарии (12)
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Bozigit
1647107676
приятно, что смотрели
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acor94
1647108157
Ответные санкции загибающемуся западу! Пускай смотрят свою лалигу, ещё пожалеют, через год будут на коленях стоять и просить вернуть такие матчи, как Ахмат - Уфа.
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CSKA57
1647109642
Честно говоря, удивлен, что была трансляция!
Ответить
111Hunter111
1647109921
И это они смотрели?
Ответить
Garrincha58
1647110122
наверное они точно смотрели бесплатно
Ответить
adekvat0726
1647111356
Правильно сделали
Ответить
Roma56
1647119339
Бедняги, как же теперь они без такого зрелища
Ответить
mazar7777
1647121141
Они показывали, как ни надо играть)
Ответить
moskowcity-petrv
1647134597
Спать спокойнее будут)
Ответить
vladimir-7
1647149633
А нам как-то ПХ, будут транслировать наш чемпионат в Испании или нет.
Ответить
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