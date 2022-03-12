В Испании перестали транслировать РПЛ

Трансляции чемпионата России на Испанию приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе испанского вещателя LaLiga Sports TV.

«Сообщаем, что РПЛ больше недоступна. Матчи этого турнира больше не будут транслироваться на нашей платформе», – сказано в заявлении.

РПЛ транслируется более чем в 100 странах.

Ранее в России перестали транслировать чемпионаты Франции, Португалии, Шотландии, Англии.

Российские команды отстранены от международных матчей.

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