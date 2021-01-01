Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
3 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?

Дагерстол уведомил «Химки» о приостановке контракта

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов подтвердил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул команду.

«Физически он уехал, мы отпускали Дагерстола до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа.

Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать Международная федерация футбола (ФИФА).

По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию», – сказал Габулов.

  • Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.
  • Он провел 27 матчей.
  • Контракт шведа с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Локомотив» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет с «Арсеналом», «Уфа» – с «Нижним Новгородом»
Дагерстол намерен приостановить контракт с «Химками» 1
«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение 3
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:38
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11