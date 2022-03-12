Дагерстол уведомил «Химки» о приостановке контракта

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов подтвердил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул команду.

«Физически он уехал, мы отпускали Дагерстола до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа.

Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать Международная федерация футбола (ФИФА).

По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию», – сказал Габулов.

Дагерстол перешел в «Химки» в январе 2021 года.

Он провел 27 матчей.

Контракт шведа с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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