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  • РФС планирует утвердить лимит в РПЛ с 13 легионерами в заявке и 8 на поле

РФС планирует утвердить лимит в РПЛ с 13 легионерами в заявке и 8 на поле

11 марта 2022, 19:47
11

Исполком РФС в марте должен утвердить новый лимит на легионеров в РПЛ. Каждой команде планируется позволить включить в заявку на сезон не более 13 легионеров.

«Вопрос отмены лимита на легионеров в РПЛ отложен на 22 марта.

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранных футболистов.

РФС планирует реформу лимита на следующий сезон. Формула, которую собираются утвердить на исполкоме РФС: 13 легионеров в заявке и восемь на поле, а также четыре воспитанника академии (36 месяцев в клубе с 14 до 18 лет) + восемь воспитанников любой другой российской школы», – сообщил источник.

  • Вероятно, со следующего сезона увеличат и число участников РПЛ.
  • Команды лиги сейчас отстранены от еврокубков.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Hoahin
1647018056
Лимит уже не актуален, легионеров к лету в командах не останется))
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Чоткар Патыр
1647018211
Нашли время лимит менять. У нас и так скоро легионеров не останется. Раньше нужно было об этом думать.
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ЮНик
1647018894
Из-за гребанных санкций ни один классный легионер сейчас в Россию не приедет. Правда из жаркой Африки конечно можно привезти или с пляжа Капакабана в Бразилии набрать хоть тысячу "виртуозов кожаного мяча". А российский молодняк по-прежнему будет лавку греть. Как-то так...
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Чехов на Садовой
1647019105
А как же на счёт импортозамещения? Навезут отстойного дешового дерьма с Африки и Азии, а кто из перспективных поедет?!, на футбольные школы окончательно забьют, и будет 5-6 команд на первенство двух столиц играть! Мне такой футбол НАХ НЕ НУЖЕН! И не только мне, уверен в этом.
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Cubinec1989
1647019741
Скажите об этом Галицкому, поржет с вас)
Ответить
NewLife
1647021515
Только замшелые чиновники могут заниматься такой херней, не обращая внимания на реалии.
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Hektor 84
1647033568
Спросите теперь у президента как мы на правильном пути к участию в олимпиаде по футболу? Теперь то отберёмся?)))))))))))))))) и как скоро на ней сыграем?
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PAREVG.
1647036219
Лимит надо утвердить такой 5 в заявке на сезон, и не более 3 на поле., и отменить зимнее трансферное окно на вход. Легионер должен подавать пример, показывать нашим игрокам как надо, а не играть вместо них.
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paracetamol
1647039153
Этих отовсюду выперли, а они лимитами занимаются! Зачем нужны лимиты, если отовсюду выперли? Пусть бы наши пацаны играли!
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