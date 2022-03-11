РФС планирует утвердить лимит в РПЛ с 13 легионерами в заявке и 8 на поле

Исполком РФС в марте должен утвердить новый лимит на легионеров в РПЛ. Каждой команде планируется позволить включить в заявку на сезон не более 13 легионеров.

«Вопрос отмены лимита на легионеров в РПЛ отложен на 22 марта.

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранных футболистов.

РФС планирует реформу лимита на следующий сезон. Формула, которую собираются утвердить на исполкоме РФС: 13 легионеров в заявке и восемь на поле, а также четыре воспитанника академии (36 месяцев в клубе с 14 до 18 лет) + восемь воспитанников любой другой российской школы», – сообщил источник.

Вероятно, со следующего сезона увеличат и число участников РПЛ.

Команды лиги сейчас отстранены от еврокубков.

В РПЛ лидирует «Зенит».

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