Газизов – о решении суда: «Давайте дождемся резолютивной части»

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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
Ранее представитель «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что суд отказал Газизову в восстановлении работы в столичном клубе и выплате выходного пособия.
«Давайте дождемся резолютивной части. Там все будет ясно», — сказал Газизов «СЭ».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
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