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Газизов – о решении суда: «Давайте дождемся резолютивной части»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

Ранее представитель «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что суд отказал Газизову в восстановлении работы в столичном клубе и выплате выходного пособия.

«Давайте дождемся резолютивной части. Там все будет ясно», — сказал Газизов «СЭ».

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15163

    Hektor 84 2 часа назад

    Башкир лучше делами уфы занимайся

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