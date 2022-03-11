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  • Суд отказал Газизову в восстановлении работы в «Спартаке» и выплате выходного пособия

Суд отказал Газизову в восстановлении работы в «Спартаке» и выплате выходного пособия

11 марта 2022, 09:47
18

Представитель «Спартака» Елена Чачуа раскрыла подробности судебного дела между гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Суд вынес решение. Он отказал удовлетворение иска Шамиля Газизова в полном объеме. Было несколько требований — о признании незаконным увольнение, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всем этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело. Оспорить может любая сторона, которая недовольна решением.

С точки зрения закона, мы были уверены в своей позиции. Мы знали, что такой иск невозможно удовлетворить. С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему выплате выходного пособия. А с другой стороны, он хочется восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать.

По делам такой категории обязательное участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию — просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением», – сказала Чауча.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (18)
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"supermax"
1646982982
"звуки грустного трамбона"
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JTherry
1646984329
в суде сыграли "похоронный марш" для Газика...
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FaTeK1945ru
1646984710
...федуны рулят и не только в спорте,но и в нашей,с вами, ЖИЗНИ.
Ответить
ilichkadr
1646986758
"Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать." Ну, Чауча и отмочила. Это прерогатива суда удовлетворить/отказать, а не истца. Очень странное решение суда. Если в восстановлении на работе отказано, то выплата выходного пособия обязательна (ст. 178 ТК РФ). P.S. Прокурор похоже купленный или диплом по интернету купил.
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mahan
1646988826
Как ему охото денег то, лучше бы работать научился.
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Taps
1646991146
Ненасытные твари, они и губят футбол.
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alefreddy
1647002715
халява не проскочила
Ответить
zigbert
1647002980
Не на того напал Шамиль. Пора уж угомониться.
Ответить
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