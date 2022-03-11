Суд отказал Газизову в восстановлении работы в «Спартаке» и выплате выходного пособия

Представитель «Спартака» Елена Чачуа раскрыла подробности судебного дела между гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Суд вынес решение. Он отказал удовлетворение иска Шамиля Газизова в полном объеме. Было несколько требований — о признании незаконным увольнение, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всем этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело. Оспорить может любая сторона, которая недовольна решением.

С точки зрения закона, мы были уверены в своей позиции. Мы знали, что такой иск невозможно удовлетворить. С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему выплате выходного пособия. А с другой стороны, он хочется восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать.

По делам такой категории обязательное участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию — просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением», – сказала Чауча.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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