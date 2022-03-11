Алвес – об игре Бензема: «Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист!»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал хет-трик нападающего «Реала» Карима Бензема в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (3:1).
«Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист! Что за футболист Бензема! Я люблю эту игру», — написал Алвес в инстаграме.
- Француз забил 30 голов и отдал 12 ассистов в 33 матчах сезона.
- Бензема – первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет.
- Он поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: инстаграм Дани Алвеса