Алвес – об игре Бензема: «Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист!»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал хет-трик нападающего «Реала» Карима Бензема в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (3:1).

«Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист! Что за футболист Бензема! Я люблю эту игру», — написал Алвес в инстаграме.

Француз забил 30 голов и отдал 12 ассистов в 33 матчах сезона.

Бензема – первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет.

Он поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ.

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