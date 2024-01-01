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Алвес – об игре Бензема: «Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист!»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал хет-трик нападающего «Реала» Карима Бензема в матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (3:1).

«Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист! Что за футболист Бензема! Я люблю эту игру», — написал Алвес в инстаграме.

  • Француз забил 30 голов и отдал 12 ассистов в 33 матчах сезона.
  • Бензема – первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет.
  • Он поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ.

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Источник: инстаграм Дани Алвеса

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11509

    DeStar 1 час назад

    красавчик, соперники - не враги!

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