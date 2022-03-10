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  • Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

10 марта 2022, 09:58
8

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

34-летний форвард отличился 309 раз в составе мадридской команды во всех турнирах. По этому показателю он вышел на чистое третье место, опередив Альфредо Ди Стефано (308).

Опережают француза только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

По голам в ЛЧ Бензема поднялся на второе место в истории «Реала», обогнав Рауля – 67 против 66. Лидирует в списке бомбардиров Роналду (105).

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Источник: твиттер Педро Мартина
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Бензема Карим
Комментарии (8)
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zigbert
1646896533
Его движение наверх обусловлено непрекращающейся результативностью.
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JI e x a
1647002204
Бензема красавчик, в этом году ему обеспечено второе место после Месси на премии Золотой мяч. Но если будет так продолжать, то после ухода Месси на пенсию есть все шансы взять Золотой мяч.
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