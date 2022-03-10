Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

34-летний форвард отличился 309 раз в составе мадридской команды во всех турнирах. По этому показателю он вышел на чистое третье место, опередив Альфредо Ди Стефано (308).

Опережают француза только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

По голам в ЛЧ Бензема поднялся на второе место в истории «Реала», обогнав Рауля – 67 против 66. Лидирует в списке бомбардиров Роналду (105).

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