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Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

34-летний форвард отличился 309 раз в составе мадридской команды во всех турнирах. По этому показателю он вышел на чистое третье место, опередив Альфредо Ди Стефано (308).

Опережают француза только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

По голам в ЛЧ Бензема поднялся на второе место в истории «Реала», обогнав Рауля – 67 против 66. Лидирует в списке бомбардиров Роналду (105).

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Только Роналду, Месси и Левандовски делали хет-трики в ЛЧ чаще, чем Бензема

Источник: твиттер Педро Мартина

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Сегодня, 09:58
Комментарии3
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    Рейтинг: +94708

    zigbert 2 часа назад

    Его движение наверх обусловлено непрекращающейся результативностью.

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    Рейтинг: +21639

    JTherry > zigbert 1 час назад

    результативность Бензема - постоянная работа над собой (в его-то 34 года..!), совершенство техники и ударов по воротам... удивительно, что Бензема обделили в прошлом сезоне с Золотым мячом, и его не по заслугам вручили Месси...

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    Рейтинг: +94708

    zigbert > JTherry 1 час назад

    В этом сезоне будет одним из главных претендентов на ЗМ. Если бы не победа в Кубке Америки сборной Аргентины, Месси не получил бы этот приз.

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