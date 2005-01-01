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Бензема – первый футболист в истории ЛЧ, забивавший на протяжении 18 календарных лет

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

Он забивает в ЛЧ на протяжении 18 календарных лет подряд (2005-2022).

Француз стал первым игроком в истории турнира, которому удалось подобное.

  • Бензема играл в ЛЧ за «Реал» и «Лион».
  • Он 4 раза становился победителем турнира (2014, 2016, 2017, 2018).

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Источник: твиттер УЕФА

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