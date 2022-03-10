Хиддинк: «Грустно, что российские клубы страдают»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении всех российских команд от участия в международных соревнованиях.

«Я люблю Россию, провeл в ней много прекрасных лет. Грустно, что также страдают и российские клубы.

Я всегда был за развитие спорта и культуры. Надеюсь, вскоре будет найдено решение всей этой ситуации», – сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.

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