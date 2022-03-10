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Тухель не планирует покидать «Челси» из-за санкций

Главный тренер «Челси» Томас Тухель собирается остаться на посту.

Немец намерен продолжить работу с командой, несмотря на санкции и вероятные финансовые ограничения.

Он чувствует ответственность перед клубом, игроками и персоналом.

  • Сегодня владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Тухель возглавляет команду с января 2021 года.
  • Он уже выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии1
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    Рейтинг: +538

    pele1981 19 минут назад

    На биржу труда собрался?)))

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