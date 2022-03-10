Тухель не планирует покидать «Челси» из-за санкций

Главный тренер «Челси» Томас Тухель собирается остаться на посту.
Немец намерен продолжить работу с командой, несмотря на санкции и вероятные финансовые ограничения.
Он чувствует ответственность перед клубом, игроками и персоналом.
- Сегодня владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
- Тухель возглавляет команду с января 2021 года.
- Он уже выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Источник: The Telegraph