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Тухель не планирует покидать «Челси» из-за санкций

10 марта 2022, 21:39
6

Главный тренер «Челси» Томас Тухель собирается остаться на посту.

Немец намерен продолжить работу с командой, несмотря на санкции и вероятные финансовые ограничения.

Он чувствует ответственность перед клубом, игроками и персоналом.

  • Сегодня владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Тухель возглавляет команду с января 2021 года.
  • Он уже выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Тухель Томас
Комментарии (6)
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pele1981
1646937743
На биржу труда собрался?)))
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Soccerdealer63
1646940685
СЕГОДНЯ не планирует... Когда останется без содержания... стухнет безо всякого "плана"!
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Hektor 84
1646944414
А чего так? Только из России можно бежать? В европе такого не потерпят а потом еще и ни куда не позовут.
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Artemka444
1646945957
Англичане дебилы, свой же клуб по топку хотят загнать!!!!
Ответить
zigbert
1647003138
Да все устаканится. Не враги же себе англичане.
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