Тухель не планирует покидать «Челси» из-за санкций

Главный тренер «Челси» Томас Тухель собирается остаться на посту.

Немец намерен продолжить работу с командой, несмотря на санкции и вероятные финансовые ограничения.

Он чувствует ответственность перед клубом, игроками и персоналом.

Сегодня владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Тухель возглавляет команду с января 2021 года.

Он уже выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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