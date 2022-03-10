«ПСЖ» решил уволить Почеттино после поражения от «Реала». Аль-Хелайфи мечтает назначить Зидана на его место

«ПСЖ» принял окончательное решение об отставке Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он будет уволен по окончании сезона.
По информации журналиста Николо Скиры, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи мечтает назначить вместо Почеттино экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Француз – основной кандидат на пост главного тренера клуба.
- Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.
- «ПСЖ» уступил «Реалу» по сумме двух матчей.
- Парижане лидируют в Лиге 1.
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Источник: твиттер Николо Скиры