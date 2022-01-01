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«ПСЖ» решил уволить Почеттино после поражения от «Реала». Аль-Хелайфи мечтает назначить Зидана на его место

«ПСЖ» принял окончательное решение об отставке Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он будет уволен по окончании сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи мечтает назначить вместо Почеттино экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Француз – основной кандидат на пост главного тренера клуба.

  • Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.
  • «ПСЖ» уступил «Реалу» по сумме двух матчей.
  • Парижане лидируют в Лиге 1.

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Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей. Это 2-й худший показатель после покупки клуба катарцами

Почеттино – о судействе в игре с «Реалом»: «Позор! Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»

Почеттино: «13 побед «Реала» в Лиге чемпионов – не случайность. Но мы не боимся»

Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14640

    житель СПб 14 минут назад

    Ну вот и нашли крайнего... Не уверен, что в этой ситуации виноват тренер. К тому же, хозяева играют в клубе слишком большую роль...

    0
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    Рейтинг: +1610

    anri1703 24 минуты назад

    надеюсь МЮ не совершит очередную ошибку и не побежит его оформлять заранее если он в звездном ПСЖ не чего не смог то тут и подабно

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    Рейтинг: +201

    Сделаны из Дерева 42 минуты назад

    Зидан в ряд ли пойдет в помойку.

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    Рейтинг: +528

    pele1981 59 минут назад

    Да его нужно было еще в августе 2021 года уволить! Или арабам не понятно было, что он полный НОЛЬ?)))

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    Рейтинг: +201

    Сделаны из Дерева > pele1981 41 минуту назад

    Для лиги 1 сойдет,это как у нас Семак в зените,в ЧР с таким составом первые,а в Европе ни кто!!!

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