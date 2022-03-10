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  • «ПСЖ» решил уволить Почеттино после поражения от «Реала». Аль-Хелайфи мечтает назначить Зидана на его место

«ПСЖ» решил уволить Почеттино после поражения от «Реала». Аль-Хелайфи мечтает назначить Зидана на его место

10 марта 2022, 16:35
17

«ПСЖ» принял окончательное решение об отставке Маурисио Почеттино после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он будет уволен по окончании сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи мечтает назначить вместо Почеттино экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Француз – основной кандидат на пост главного тренера клуба.

  • Почеттино сообщил своему окружению, что покинет «ПСЖ» летом.
  • «ПСЖ» уступил «Реалу» по сумме двух матчей.
  • Парижане лидируют в Лиге 1.

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Источник: твиттер Николо Скиры
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио Зидан Зинедин
Комментарии (17)
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anri1703
1646921701
надеюсь МЮ не совершит очередную ошибку и не побежит его оформлять заранее если он в звездном ПСЖ не чего не смог то тут и подабно
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Старикан
1646925042
Да уж... с таким составом и так сыграть...
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RusUltras
1646925098
Хотят назначить Зидана только для того, чтоб удержать Мбаппе. Но Мбаппе сам прекрасно понимает, где и кем выигрываются титулы, что вчера ему соотечественник по имени Карим и продемонстрировал
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Loko_Roma
1646926365
Псж как и мс это мешки, не способные решить исход здесь и сейчас, они хоть и доминируют у себя в лигах, но в ЛЧ им яиц нехватает.
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jek718875
1646927213
Почеттино это уровень ТЕКСТИЛЬЩИК(Иваново)
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adekvat0726
1646930271
Пока Конте был свободен надо было его брать, а щас уже поезд уехал
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portero
1646935782
Зидан в авторитете, его будут слушать многие...
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lNeTl
1646938117
Это будет интересно, с приходом Зидана команда в разы усилится и появится сильный коллектив. А вот Мбаппе потом будет локти кусать, в случае ухода в Реал Мадрид.
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Soccerdealer63
1646995650
Зидан не поможет, если останется этот же состав))) При наличие ТАКОГО БАБЛА, надо купить по одному лучшему в мире в каждую линию...И разогнать это скопище гениев в нападении)))
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Вит65
1647007406
А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Уровень ПСЖ это Лига 1, и никакой тренер не приведет их к победе в ЛЧ, потому, что отсутствует конкуренция во внутреннем чемпионате.
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