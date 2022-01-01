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Куртуа – об игре Бензема: «Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил своего партнера по команде Карима Бензема.

  • Француз оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (3:1).
  • Мадридцы по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.

«Если брать оба матча, были периоды, когда «ПСЖ» комфортно контролировал мяч, но 90 минут на «Бернабеу» – это длинный отрезок.

Сегодня Бензема продемонстрировал, почему он лучший нападающий на планете. Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча», – сказал Куртуа.

Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Только Роналду, Месси и Левандовски делали хет-трики в ЛЧ чаще, чем Бензема

Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ

Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9810

    Alekxei Z. 26 минут назад

    Как говорится - " Там всё схвачено , за всё оплачено ".

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