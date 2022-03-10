Куртуа – об игре Бензема: «Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил своего партнера по команде Карима Бензема.

Француз оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (3:1).

Мадридцы по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.

«Если брать оба матча, были периоды, когда «ПСЖ» комфортно контролировал мяч, но 90 минут на «Бернабеу» – это длинный отрезок.

Сегодня Бензема продемонстрировал, почему он лучший нападающий на планете. Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча», – сказал Куртуа.

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