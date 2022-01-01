Куртуа – об игре Бензема: «Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча»

Как говорится - " Там всё схвачено , за всё оплачено ".
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа похвалил своего партнера по команде Карима Бензема.
- Француз оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (3:1).
- Мадридцы по сумме двух встреч прошли в следующий раунд турнира.
«Если брать оба матча, были периоды, когда «ПСЖ» комфортно контролировал мяч, но 90 минут на «Бернабеу» – это длинный отрезок.
Сегодня Бензема продемонстрировал, почему он лучший нападающий на планете. Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча», – сказал Куртуа.
Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»
Только Роналду, Месси и Левандовски делали хет-трики в ЛЧ чаще, чем Бензема
Бензема поднялся на 3-е место в списке бомбардиров «Реала» во всех турнирах и на 2-е в ЛЧ