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Боссы «Барсы» обсудят будущее Алвеса в клубе после завершения сезона

«Барселона» еще не решила, нужно ли продлевать контракт с защитником Дани Алвесом.

По информации AS, боссы клуба обсудят будущее 38-летнего бразильца по окончании сезона.

«Барса» планирует купить правого защитника летом. Клуб интересуется Сесаром Аспиликуэтой («Челси») и Нуссаиром Мазрауи («Аякс»).

К тому же, в команде может остаться Серджиньо Дест. В таком случае у «Барселоны» будет слишком много игроков на данной позиции.

  • Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
  • В сезоне Примеры Алвес провел 4 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
  • С «Барселоной» он брал Лигу чемпионов.

«Барселона» повысит зарплату 38-летнему Алвесу по новому контракту

«Барса» активирует опцию продления контракта с 38-летним Алвесом до 2023 года (Marca)

Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Алвеса отклонена

Источник: AS

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