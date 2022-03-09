Боссы «Барсы» обсудят будущее Алвеса в клубе после завершения сезона

«Барселона» еще не решила, нужно ли продлевать контракт с защитником Дани Алвесом.
По информации AS, боссы клуба обсудят будущее 38-летнего бразильца по окончании сезона.
«Барса» планирует купить правого защитника летом. Клуб интересуется Сесаром Аспиликуэтой («Челси») и Нуссаиром Мазрауи («Аякс»).
К тому же, в команде может остаться Серджиньо Дест. В таком случае у «Барселоны» будет слишком много игроков на данной позиции.
- Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в нынешнем веке (38 лет).
- В сезоне Примеры Алвес провел 4 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
- С «Барселоной» он брал Лигу чемпионов.
Источник: AS