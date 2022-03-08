Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин получил перелом нижней челюсти в единоборстве с Павлом Кудряшовым из «Томи» в матче ФНЛ. Томич извинился.

«Он получил серьeзную травму. Хочу извиниться перед ним и пожелать ему здоровья! Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга! Надеюсь, Камиль вернeтся на поле уже в ближайшее время!» – сказал Кудряшов.