Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин получил перелом нижней челюсти в единоборстве с Павлом Кудряшовым из «Томи» в матче ФНЛ. Томич извинился.
«Он получил серьeзную травму. Хочу извиниться перед ним и пожелать ему здоровья! Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга! Надеюсь, Камиль вернeтся на поле уже в ближайшее время!» – сказал Кудряшов.
- «Ротор» проиграл 1:5.
- Единоборство между игроками состоялось на 85-й минуте.
- После него Кудряшов оформил дубль.
Два матча ФНЛ отменены из-за состояния полей
«Торпедо» объявило об уходе украинца Кравчука
Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)