Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин получил перелом нижней челюсти в единоборстве с Павлом Кудряшовым из «Томи» в матче ФНЛ. Томич извинился.

«Он получил серьeзную травму. Хочу извиниться перед ним и пожелать ему здоровья! Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все – одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга! Надеюсь, Камиль вернeтся на поле уже в ближайшее время!» – сказал Кудряшов.

«Ротор» проиграл 1:5.

Единоборство между игроками состоялось на 85-й минуте.

После него Кудряшов оформил дубль.

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