Самедов – о возможном отъезде легионеров из РПЛ: «Пусть уезжают, только рад буду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался насчет разрешения ФИФА, данного легионерам. Оно позволяет им в одностороннем порядке покинуть российские клубы.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал Самедов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

«Фенербахче» договорился с Айртоном (Ajansspor)

Агент Сафонов: «Российские игроки будут тащить РПЛ на себе»