Самедов – о возможном отъезде легионеров из РПЛ: «Пусть уезжают, только рад буду»

Пускай все едут.
99% легионеров - откровенный шлак.
Хороший игрок в РПЛ поедет только в 3 случаях.
1. Он молод, и только подает надежду на будущее.
2. За оооооооочень большие деньги.
3. Он завершает карьеру, и в топ 5 уже не нужен, едет доигрывать.
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался насчет разрешения ФИФА, данного легионерам. Оно позволяет им в одностороннем порядке покинуть российские клубы.
«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.
Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.
Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал Самедов.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).
FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»
«Фенербахче» договорился с Айртоном (Ajansspor)
Агент Сафонов: «Российские игроки будут тащить РПЛ на себе»