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Самедов – о возможном отъезде легионеров из РПЛ: «Пусть уезжают, только рад буду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался насчет разрешения ФИФА, данного легионерам. Оно позволяет им в одностороннем порядке покинуть российские клубы.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал Самедов.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +3920

    PAREVG. 39 минут назад

    Пускай все едут.
    99% легионеров - откровенный шлак.
    Хороший игрок в РПЛ поедет только в 3 случаях.
    1. Он молод, и только подает надежду на будущее.
    2. За оооооооочень большие деньги.
    3. Он завершает карьеру, и в топ 5 уже не нужен, едет доигрывать.

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