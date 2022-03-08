Самедов – о возможном отъезде легионеров из РПЛ: «Пусть уезжают, только рад буду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался насчет разрешения ФИФА, данного легионерам. Оно позволяет им в одностороннем порядке покинуть российские клубы.
«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.
Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.
Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал Самедов.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).
Источник: «Спорт-Экспресс»