Самедов – о возможном отъезде легионеров из РПЛ: «Пусть уезжают, только рад буду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался насчет разрешения ФИФА, данного легионерам. Оно позволяет им в одностороннем порядке покинуть российские клубы.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал Самедов.