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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

ФИФА не разрешит легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ. Они могут уйти в другую команду до июня

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА разрешит легионерам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты до июня.

– По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.

Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня. Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду. Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба.

– Что значит «приостанавливать»?

– Как это сейчас сделал «Краснодар». Или как, например, при уходе футболиста в аренду.

– Значит, разрывать контракты не разрешат?

– Разрывать – нет. Только приостанавливать до июня 2022 года.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +27

    mazar7777 34 минуты назад

    Я говорю это всё временно. Показуха

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    Рейтинг: +15003

    Hektor 84 49 минут назад

    То есть все равно вернутся в прежний клуб)

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