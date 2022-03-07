ФИФА не разрешит легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ. Они могут уйти в другую команду до июня

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зoтов заявил, что ФИФА разрешит легионерам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты до июня.

– По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.

Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня. Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду. Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба.

– Что значит «приостанавливать»?

– Как это сейчас сделал «Краснодар». Или как, например, при уходе футболиста в аренду.

– Значит, разрывать контракты не разрешат?

– Разрывать – нет. Только приостанавливать до июня 2022 года.