ФИФА не разрешит легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ. Они могут уйти в другую команду до июня

Я говорю это всё временно. Показуха
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА разрешит легионерам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты до июня.
– По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.
Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня. Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду. Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба.
– Что значит «приостанавливать»?
– Как это сейчас сделал «Краснодар». Или как, например, при уходе футболиста в аренду.
– Значит, разрывать контракты не разрешат?
– Разрывать – нет. Только приостанавливать до июня 2022 года.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
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