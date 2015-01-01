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Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче с «Динамо» (2:0). У нидерландского футболиста стало 79 мячей за московскую команду.

Промес сравнялся по голам с Сергеем Сальниковым, у которого то же число забитых мячей за «Спартак», но больше проведенных игр.

Лидирует в списке бомбардиров клуба Никита Симонян.

  1. Никита Симонян (160)
  2. Сергей Родионов (153)
  3. Галимзян Хусаинов (129)
  4. Федор Черенков (121)
  5. Юрий Гаврилов (115)
  6. Егор Титов (106)
  7. Андрей Тихонов (90)
  8. Анатолий Ильин (88)
  9. Роман Павлюченко (87).
  10. Квинси Промес (79).

«Спартак» обыгрывает «Динамо» 2:0 после первого тайма

Дивеев, Промес, Лисакович, Алберто и Николсон – в символической сборной 1/8 финала Кубка России

Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:38
Комментарии5
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    Рейтинг: +14962

    Hektor 84 7 минут назад

    Если также будет играть и забивать до конца сезона вполне может и Тихонова потеснить.

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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 9 минут назад

    дожили ! Сальникова какой-то козел вытеснил

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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 13 минут назад

    Зря только уходил на время из Спартака

    2
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 13 минут назад

    Заслужил

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    Рейтинг: +12722

    Fusballer 23 минуты назад

    Антоха молодец! Желаю улучшить статистику!

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