Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче с «Динамо» (2:0). У нидерландского футболиста стало 79 мячей за московскую команду.
Промес сравнялся по голам с Сергеем Сальниковым, у которого то же число забитых мячей за «Спартак», но больше проведенных игр.
Лидирует в списке бомбардиров клуба Никита Симонян.
- Никита Симонян (160)
- Сергей Родионов (153)
- Галимзян Хусаинов (129)
- Федор Черенков (121)
- Юрий Гаврилов (115)
- Егор Титов (106)
- Андрей Тихонов (90)
- Анатолий Ильин (88)
- Роман Павлюченко (87).
- Квинси Промес (79).
Источник: «Чемпионат»