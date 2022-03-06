Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче с «Динамо» (2:0). У нидерландского футболиста стало 79 мячей за московскую команду.

Промес сравнялся по голам с Сергеем Сальниковым, у которого то же число забитых мячей за «Спартак», но больше проведенных игр.

Лидирует в списке бомбардиров клуба Никита Симонян.