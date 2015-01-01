Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче с «Динамо» (2:0). У нидерландского футболиста стало 79 мячей за московскую команду.

Промес сравнялся по голам с Сергеем Сальниковым, у которого то же число забитых мячей за «Спартак», но больше проведенных игр.

Лидирует в списке бомбардиров клуба Никита Симонян.

«Спартак» обыгрывает «Динамо» 2:0 после первого тайма

Дивеев, Промес, Лисакович, Алберто и Николсон – в символической сборной 1/8 финала Кубка России

Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей