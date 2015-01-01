Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Если также будет играть и забивать до конца сезона вполне может и Тихонова потеснить.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче с «Динамо» (2:0). У нидерландского футболиста стало 79 мячей за московскую команду.
Промес сравнялся по голам с Сергеем Сальниковым, у которого то же число забитых мячей за «Спартак», но больше проведенных игр.
Лидирует в списке бомбардиров клуба Никита Симонян.
- Никита Симонян (160)
- Сергей Родионов (153)
- Галимзян Хусаинов (129)
- Федор Черенков (121)
- Юрий Гаврилов (115)
- Егор Титов (106)
- Андрей Тихонов (90)
- Анатолий Ильин (88)
- Роман Павлюченко (87).
- Квинси Промес (79).
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