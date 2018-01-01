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Мампасси, Кухта, Изидор – в старте «Локомотива»; Жирков, Глушаков, Ламкель Зе выйдут с первых минут у «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Борисенко, Петров, Зинович, Хлынов.

«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Боженов, Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Главчич, Ламкель Зе.

Запасные: Тусеев, Набиуллин, Юран, Магомедов, Сабович, Руденко, Садыгов.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 13:13
Комментарии4
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    Рейтинг: +15603

    paracetamol 1 час назад

    У Химок состав как-то посолиднее...

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    Рейтинг: +59635

    portero 2 часа назад

    У Локо случится победа сегодня, желаю им удачи...

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    Рейтинг: +6795

    vladik12 > portero 1 час назад

    Не случится.

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    Рейтинг: +3895

    PAREVG. > portero 1 час назад

    Не с этим составом.Керк, Мампаси, Изидор, Марадишвили - уровень ПФЛ.
    А кто тренер вообще непонятно...

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