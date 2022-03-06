Мампасси, Кухта, Изидор – в старте «Локомотива»; Жирков, Глушаков, Ламкель Зе выйдут с первых минут у «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Борисенко, Петров, Зинович, Хлынов.

«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Боженов, Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Главчич, Ламкель Зе.

Запасные: Тусеев, Набиуллин, Юран, Магомедов, Сабович, Руденко, Садыгов.