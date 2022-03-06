Бубнов: «Спартак» проиграет «Динамо», «Краснодар» – «Уралу»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матчи 20-го тура РПЛ. Он верит в «Динамо» и «Урал».

«В дерби возможно всe. Не стоит исключать сюрпризы. Хотя в целом у «Динамо» более крепкая средняя линия и более стабильный состав. Да, «Спартак» крупно обыграл «Кубань» в Кубке, но стабильности у них нет. Ставлю на бело-голубых – 2:1.

Ситуация в «Краснодаре» критическая. Тренерский штаб поменялся, уехали все легионеры. А ведь это были ведущие футболисты! Мечта Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в один миг не реализуется. Перспективы «быков» вообще под большим вопросом. «Урал» же силен в обороне и сможет воспользоваться слабостью соперника – 1:0 в его пользу», – сказал Бубнов.