Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Бубнов: «Спартак» проиграет «Динамо», «Краснодар» – «Уралу»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матчи 20-го тура РПЛ. Он верит в «Динамо» и «Урал».

«В дерби возможно всe. Не стоит исключать сюрпризы. Хотя в целом у «Динамо» более крепкая средняя линия и более стабильный состав. Да, «Спартак» крупно обыграл «Кубань» в Кубке, но стабильности у них нет. Ставлю на бело-голубых – 2:1.

Ситуация в «Краснодаре» критическая. Тренерский штаб поменялся, уехали все легионеры. А ведь это были ведущие футболисты! Мечта Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в один миг не реализуется. Перспективы «быков» вообще под большим вопросом. «Урал» же силен в обороне и сможет воспользоваться слабостью соперника – 1:0 в его пользу», – сказал Бубнов.

  • Дерби начнется в 19:00 по Москве.
  • Матч в Краснодаре состоится завтра, 7 марта.
  • На него «Урал» добирался на поезде (из Сочи).

Головин – в старте «Монако» на матч с «Ред Старом». За клуб выступали Черенков, Родионов и Бубнов

Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

«Спартак» поздравил Бубнова с днем рождения, приложив видео его беседы с Бесковым

Источник: Sportbox

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:20
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +190

    Ronko 1 час назад

    Ого, приятно слышать. А то все новости о его здоровье как-то уж совсем неважные были

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4481

    neim > Ronko 21 минуту назад

    Тоже где-то читал, что с головой у него проблемы.
    Краснодару не позавидуешь, вот что значит, делать ставку на легионеров.
    Только импортозамещение спасет отца русской демократии (наш футбол).

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11