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  • Бубнов: «Спартак» проиграет «Динамо», «Краснодар» – «Уралу»

Бубнов: «Спартак» проиграет «Динамо», «Краснодар» – «Уралу»

6 марта 2022, 01:20
11

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матчи 20-го тура РПЛ. Он верит в «Динамо» и «Урал».

«В дерби возможно всe. Не стоит исключать сюрпризы. Хотя в целом у «Динамо» более крепкая средняя линия и более стабильный состав. Да, «Спартак» крупно обыграл «Кубань» в Кубке, но стабильности у них нет. Ставлю на бело-голубых – 2:1.

Ситуация в «Краснодаре» критическая. Тренерский штаб поменялся, уехали все легионеры. А ведь это были ведущие футболисты! Мечта Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в один миг не реализуется. Перспективы «быков» вообще под большим вопросом. «Урал» же силен в обороне и сможет воспользоваться слабостью соперника – 1:0 в его пользу», – сказал Бубнов.

  • Дерби начнется в 19:00 по Москве.
  • Матч в Краснодаре состоится завтра, 7 марта.
  • На него «Урал» добирался на поезде (из Сочи).

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Урал Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Ronko
1646519512
Ого, приятно слышать. А то все новости о его здоровье как-то уж совсем неважные были
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владимир миронов
1646548388
За Краснодар: тяпун тебе на язык,Саня.
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Loko_Roma
1646553525
Господи Бубу из дурки выпустили? Года 2 от него комментариев на этом сайте небыло
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OOOVVV.
1646558089
Давненько ничего было не слышно от Бубнова и вот опять)))))
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paracetamol
1646559255
Скорее всего он прав.
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Hektor 84
1646559707
Санитары, санитары! Пациент сбежал))) а если серьезно в дерби ставлю на ничью и победа Краснодара.
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мусорск
1646561222
Динамо разгромит Спартак 3:0 молодых быков сегодня отоварят.
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portero
1646563546
Возможно он и прав по раскладу, но надеюсь всё будет наоборот...
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Plyash
1646566123
Всё же с Бубой повеселей будет на форуме,чем с Колосковым или Газзаевым...
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