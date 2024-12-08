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    Реакция Бубнова на поражение «Зенита» от «Акрона»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов проанализировал матч 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

    • У гостей отличился экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.
    • «Зенит» сегодня может потерять лидерство.
    • У петербуржцев 2 поражения подряд.

    «Сенсация! «Зенит» неожиданно проиграл второй раз подряд. Футболисты «Акрона» большие молодцы, ведь они играли вдесятером львиную долю второго тайма. У них ситуация была тяжелее, чем у «Крыльев Советов».

    Заур Тедеев – не самоубийца, он отлично понимал, против кого его команде нужно будет играть. Тренер проявил гибкость, отойдя от атакующего стиля, и это принесло результаты. «Акрон» отлично сыграл в обороне именно в плане самоотдачи. Ошибок у гостей было предостаточно, но они самоотверженно бросались под любой мяч до последней минуты.

    Ставка Семака на высоких нападающих во втором тайме не сработала. С пожарным вариантом состава неплохо справлялись тольяттинские защитники, несмотря на более скромные габариты. Не смогли помочь команде в нужный момент и ключевые игроки. Вендел и Клаудиньо сильно сдали за последнее время. Глушенков также никак не может набрать кондиции после травмы.

    Для «Зенита» итог первой части чемпионата неутешителен. Питерцы рискуют уйти на зимнюю паузу вторыми, если «Краснодар» победит «Локомотив» в домашней игре. Да и успехам железнодорожников в Санкт-Петербурге также особо радоваться не стоит. Плотность в таблице тогда будет запредельная. После перерыва у дружины Семака тяжелый календарь. Шансы у конкурентов поднялись. Тем интереснее, кого будут покупать руководители «Зенита» в зимнее трансферное окно.

    По Дзюбе опять поднимется очередной ажиотаж. Да, он забил решающий гол и полностью выполнил свои обязанности нападающего, можно даже сказать: «Артем – пятерка», но что, кроме этого, сделал Дзюба в матче? Он воспользовался лишь грубой ошибкой Родригао, ему даже делать особо ничего не надо было, просто подставить голову. Большая роль принадлежит в этом голе Роберто Фернандесу, который сделал хороший навес.

    С другой стороны, Дзюба сейчас ментальный лидер в «Акроне», он мотивирует товарищей по команде на победу. К сожалению, возраст берет свое, и нападающий уже физически не может проделывать тот объем работы, что без проблем ему давался ранее. Но даже с таким Артемом команда отлично решает проблему сохранения места в элите российского футбола», – считает Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии (4)
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    Номэд
    1733637645
    ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР - такова реакция Бубнова на поражение «Зенита» от «Акрона»
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    GREY DM
    1733640530
    Бубен- хреновый прогнозист, в пятницу читал его прогноз, так он там 4:0 в пользу зенита обещал .
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    Сергей-Садковский-google
    1733657013
    Бубнов - расхлябанный прогнозист!)))
    Ответить
    Спартак(м)
    1733659568
    Переобулся
    Ответить
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