Бубнов оценил матч «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

«Цена матча была высокой – играли два фаворита. «Краснодар» мог выйти на чистое первое место, а «Локомотив» – подтянуться к лидерам.

Настрой запредельный: вышли заряженные на борьбу с первых минут, вошли в футбольный клинч, сцепились и стали играть на встречных курсах. Никто от обороны действовать не собирался, настраивались соперники на победу, идя в атаку большими силами.

Все были хорошо готовы функционально, и пошла борьба. Били друг друга по ногам, валялись, никто не мог принять мяч. Матч постоянно разбивался на эпизоды, цельной игры не было – только одна борьба. И брак был сумасшедшим по такой игре. Боролись хорошо, но качество футбола, честно говоря, невысокое.

По игре никто не получил преимущества, шла борьба до первого гола, но забить в итоге так и не смогли. Ничейный результат, думаю, в пользу «Локомотива». Играли на чужом поле, к тому же произошли изменения в составе. И, конечно же, ближайшим преследователям на руку потеря очков «Краснодаром».

Но всe же команда Мусаева уходит на перерыв лидером, нас ожидает очень интересная весна в плане интриги. А конкретный матч с точки зрения эстетики не получился зрелищным. Смотреть на такой футбол, когда все борются и валяются, неинтересно», – написал Бубнов.