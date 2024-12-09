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    Бубнов оценил матч «Краснодара» и «Локомотива»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (0:0).

    «Цена матча была высокой – играли два фаворита. «Краснодар» мог выйти на чистое первое место, а «Локомотив» – подтянуться к лидерам.

    Настрой запредельный: вышли заряженные на борьбу с первых минут, вошли в футбольный клинч, сцепились и стали играть на встречных курсах. Никто от обороны действовать не собирался, настраивались соперники на победу, идя в атаку большими силами.

    Все были хорошо готовы функционально, и пошла борьба. Били друг друга по ногам, валялись, никто не мог принять мяч. Матч постоянно разбивался на эпизоды, цельной игры не было – только одна борьба. И брак был сумасшедшим по такой игре. Боролись хорошо, но качество футбола, честно говоря, невысокое.

    По игре никто не получил преимущества, шла борьба до первого гола, но забить в итоге так и не смогли. Ничейный результат, думаю, в пользу «Локомотива». Играли на чужом поле, к тому же произошли изменения в составе. И, конечно же, ближайшим преследователям на руку потеря очков «Краснодаром».

    Но всe же команда Мусаева уходит на перерыв лидером, нас ожидает очень интересная весна в плане интриги. А конкретный матч с точки зрения эстетики не получился зрелищным. Смотреть на такой футбол, когда все борются и валяются, неинтересно», – написал Бубнов.

    • Безвыигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла 4-х матчей подряд. Команда лидирует в турнире с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» за счет победы в личной встрече.
    • «Локомотив» занимает 5-е место с 35 очками. Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ.

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.12.2024 07:41
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    Комментарии (1)
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    1733728716
    Зато весь матч ждали,как и до матча ждали.И теперь будем ждать,потому что мы-футбольные ждуны.
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